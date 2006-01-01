36 осень 2014 НОВЫЙ НОМЕР



Скачать PDF версию журнала (11,2 МБ) Трофейная подводная охота



Лакедра — стайный хищник, питается анчоусом, мелким сарганом и кальмаром, в изобилии обитающими в Японском море. В 2014 году сезон охоты на эту пелагическую рыбу начался раньше, чем обычно. Уже в начале июля подводные охотники из Владивостока видели первые стаи этих желтохвостых красавиц под водой. Когда наступил октябрь, температура воды опустилась до 13–15 градусов С, но рыба еще не ушла из залива Петра Великого. И можно с уверенность сказать, что с каждым годом ее заходит все больше — кормовая база ей тут очень нравится.



Текст: Дмитрий Анашкин, фото: Юлия Колганова



Выбирая себе нож для...



Решив купить себе нож, большинство из нас сталкивается с нелегкой задачей. Казалось бы, полки магазинов просто ломятся от обилия ножей разного вида, размера, формы и назначения, но вот именно в последнем и зарыта собака. Для себя я уже давно решил: универсальных ножей не бывает, любой универсал всегда проигрывает специальным ножам.



Текст и фото: Сергей Шпигарев



Блесны для зимней рыбалки



Речь пойдет у нас сугубо о «железе» — зимних блеснах, которые не подразумевают никакой животной насадки. А посему хорошая ловчая блесна ценится буквально на вес золота, а повторять, клонировать ее практически бесполезно. В чем же секрет успеха ловчих блесен, как их выбрать и при необходимости доработать под себя, мы и поговорим.



Текст: Денис Умняков

