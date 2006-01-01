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"Босфор Восточный"
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осень 2014
     НОВЫЙ НОМЕР

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Трофейная подводная охота

Лакедра — стайный хищник, питается анчоусом, мелким сарганом и кальмаром, в изобилии обитающими в Японском море. В 2014 году сезон охоты на эту пелагическую рыбу начался раньше, чем обычно. Уже в начале июля подводные охотники из Владивостока видели первые стаи этих желтохвостых красавиц под водой. Когда наступил октябрь, температура воды опустилась до 13–15 градусов С, но рыба еще не ушла из залива Петра Великого. И можно с уверенность сказать, что с каждым годом ее заходит все больше — кормовая база ей тут очень нравится.

Текст: Дмитрий Анашкин, фото: Юлия Колганова

Выбирая себе нож для...

Решив купить себе нож, большинство из нас сталкивается с нелегкой задачей. Казалось бы, полки магазинов просто ломятся от обилия ножей разного вида, размера, формы и назначения, но вот именно в последнем и зарыта собака. Для себя я уже давно решил: универсальных ножей не бывает, любой универсал всегда проигрывает специальным ножам.

Текст и фото: Сергей Шпигарев

Блесны для зимней рыбалки

Речь пойдет у нас сугубо о «железе» — зимних блеснах, которые не подразумевают никакой животной насадки. А посему хорошая ловчая блесна ценится буквально на вес золота, а повторять, клонировать ее практически бесполезно. В чем же секрет успеха ловчих блесен, как их выбрать и при необходимости доработать под себя, мы и поговорим.

Текст: Денис Умняков
   
СОДЕРЖАНИЕ НОМЕРА:

Кто куда, а я в Монголию, за полынной горечью степей
Ice Cube - Теплый дом
Пекин. В зоне культуры
Трофейный палтус на Камчатке
Я не трус, но я боюсь... или 3 мифа о дайвинге
Остров мечты
Трофейная подводная охота [Лакедра в Приморье]
Тайны древнейшего Приморья
Полосатые улицы Владивостока
 
 

Золотой свет Компинсы
Выбирая себе нож для...
Блесны для зимней рыбалки
Чистоводное. Места силы и исполнения желаний
Утиная охота
Снегоходный адреналин. Что делать зимой?
На затонувшем корабле
Время покупать катер
Приключения в заливе Петра Великого
 
 
 
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 По всем вопросам обращайтесь на
astylo@gmail.com
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ПЛЯЖНОГО ОТДЫХА
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пути их передвижения
соединить линиями, то
получится множество
ломаных и кривых,
пересекающих друг друга...
 
vlboat

Лоция Северо-западного
берега Японского моря
От реки туманная
до мыса Белкина
6.5 МБ, PDF
 
ВЛАДИВОСТОКЦЫ В ОКСФОРДЕ
Автор посетила Великобританию в 2005 году как руководитель группы студентов из Владивостока, которые совершенствовали в Оксфорде английский язык.

Предлагаем вниманию наших читателей заметки о жизни и быте англичан и достопримечательностях Лондона.
 
 
 
    Житель Владивостока побывал в экспедиции
на Кольском полуострове
Тестирование и ходовые испытания нового
4-х тактного 20-сильного мотора Suzuki DF20A-S.


Пподвернулся случай принять участие в обкатке и дальнейших ходовых тестах 4-х тактного 20-сильного мотора Suzuki DF20A-S.
Мотор совершенно новый, модель 2012 года. С новой системой инжекторного впрыска. Вес, по паспорту 44 килограмма.
Это очень мало для 4-х тактного мотора, такой мощности.

 Страна полуночного солнца, старинная Лопская земля, настоящий рай для рыбаков – сложно поверить, что все эти заманчивые высказывания не о каком-то экзотическом далеком уголке нашей планеты, а о России. Точнее, о северной ее части – Кольском полуострове. Из экспедиции по этому суровому краю вернулся житель Владивостока Сергей Лапшин, в составе команды
«Бочки Впечатлений»
 
 
     
ГАЛЕРЕЯ:
 
 

Фото Александра Кепеля, Алексея Ященкова,Александра Ратникова, Андрея Шпатака
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